Bacio a stampo tra Elodie e BigMama: a Sanremo lo show che rivendica l'empowerment femminile

Primo sussulto della serata l'energica cover di “American Woman”, brano hard rock dei The Guess Who portato al successo da Lenny Kravitz, eseguita da Elodie con la rapper Big Mama, il cui stacco risulta ben inserito tra le chitarre distorte. A conclusione le due artiste si sono baciate sulla bocca. - Elodie ha scelto American Woman, pezzo hard rock anni '70 riscoperto grazie a Lenny Kravitz, e ha chiamato BigMama per uno show coinvolgente per rivendicare

l'empowerment femminile, che si chiude con un bacio sulle labbra tra le due artiste.