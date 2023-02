Bacio combinato tra Rosa Chemical e Fedez? Le immagini che sollevano il dubbio

La serata del Festival di Sanremo è stata piena di colpi di scena che hanno infiammato il palco e acceso il dibattito. Fiorello, che aveva già previsto le polemiche del giorno dopo, ha scherzato sul “mancato” controllo dei testi di Gino Paoli, che si lascia andare in aneddoti di vecchi tradimenti, incipit per traghettare l'attenzione sull'esibizione che ha destato scandalo: Rosa Chemical che mima un amplesso e bacia sulla bocca Fedez .

Rosa Chemical racconta a caldo, ai microfoni di Radio 2, cosa è successo: “L'ho visto (Fedez, ndr), era lì che applaudiva, ho detto facciamo scattare questo amore”. Un colpo di fulmine, dunque, niente di preparato. Tesi che troverebbe conferma in un secondo filmato girato dietro le quinte. Nell'inquadratura Fedez raggiunge nel retroscena Chiara Ferragni a braccia larghe come per dire “sono stato tirato in mezzo”.

Eppure ci sono altre immagini che sollevano dubbi su un possibile accordo tra Rosa Chemical e Fedez: è lo scambio di battute durante la puntata di “Muschio Selvaggio” dell'11 febbraio, lo stesso giorno della finale. Fedez, nel congedare l'ospite, si rivolge a Rosa in modo affettuoso: “Patato sarò in prima fila”, E lui: “Buono a sapersi”. Fedez: “Vieni a salutarmi. Ci possiamo dare un bacino”. E Rosa Chemical taglia corto: “Se dici tutto qua…”.

Frasi incomplete, un detto e non detto, che fa maliziare. Intanto Amadeus, durante la conferenza stampa, si è espresso ancora una volta: “Come ho già detto, ciò che accade sul palco non è preventivabile, rientra in una totale libertà che fa parte di una diretta e al momento opportuno ci si affida al buon senso di tutti. Capisco che qualcuno si possa turbare ma non era volontà di nessuno di noi turbare nessuno a casa”.