Fedez “a rapporto” dietro le quinte da Ferragni: il “video-chiarimento” dopo Rosa Chemical

In un video che circola sui social, girato dentro l'Ariston in una pausa pubblicitaria, si vede quello che potrebbe sembrare un “chiarimento” tra Chiara Ferragni e Fedez dopo l'episodio del bacio di Rosa Chemical a Fedez . Il rapper raggiunge il palchetto dietro le quinte e sembra voler dire non ne sapevo nulla: i due si scambiano alcune battute, lei è sorridente mentre lui allarga le braccia, poi Ferragni lo invita a seguirla dietro le quinte e Amadeus li accompagna poggiando le mani sulla schiena di Fedez.