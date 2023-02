Durante “Ohi maria”, Fedez scende in platea e abbraccia e bacia una donna tra il pubblico

Fedez è sul palco dell'Ariston per cantare con gli Articolo 31 un medley dei loro successi. Dopo essere sceso in platea sulle note di “Ohi maria”, chiaro riferimento alle droghe leggere, i rapper hanno lanciano un appello alla legalizzazione verso il Presidente del Consiglio al grido di “Giorgia legalizzala!”. Fedez, tra l'altro, ha abbracciato una signora seduta in platea regalandole un momento di emozione.