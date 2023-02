Fiorello: “Dopo Rosa Chemical, Achille Lauro sembrava Cristina D'Avena. Salteranno i dirigenti Rai”

“Vi siete guadagnati la prima pagina sull'Avvenire. Sarebbe stato stupendo se Rosa Chemical avesse fatto quella cosa là con gli artigiani della qualità. Fedez, che ti ridi, si è vista pure la lingua”, ha detto Fiorello riferendosi all' atto sessuale simulato e al bacio in bocca che Rosa Chemical ha dato a Fedez . Poi chiede se il direttore dell'Intrattenimento Prime Time della Rai, Coletta, del quale oggi sono state invocate le dimissioni per il rap politically incorrect di Fedez , è presente. “Dov'è Coletta? Fatemelo vedere per l'ultima volta. Achille Lauro, che c'è stato dopo, al confronto sembrava Cristina D'Avena. E i Cugini di Campagna? Avete controllato i testi di Gino Paoli ? Il bar di Guerre Stellari in confronto era nulla. È un Festival stupendo, domani i dirigenti Rai andranno tutti a casa, ma è stupendo”, ha scherzato.