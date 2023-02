Fiorello sveglia Lazza e lo fa cantare in pigiama: "Ho studiato il Lazzismo"

Questa volta Fiorello sveglia Lazza che stava “quasi dormendo” per fargli ascoltare Cenere, il brano che il giovane artista ha cantato a Sanremo. “Ho studiato il ‘Lazzismo’", dice Fiorello chiedendogli se suona anche musica classica, per esempio il Notturno di Chopin"…

Poi anche a Lazza tocca cantare da sdraiato, in pigiama… In cambio del disturbo chiede a Lillo di prestargli il costume da Posaman per la serata finale.