Gianni Morandi: “Porca miseria questa cannabis non l'ho mai provata, la devo provare...”

“Nel 1966 la canzone 'C'era un ragazzo' venne censurata perché non si poteva dire ‘è morto in Vietnam’ e mi fu impedito di inserire la frase. Poi al Festival delle Rose, io la cantai”. Il co-conduttore del Festival non si è tirato indietro nemmeno quando gli è stato chiesto un parere sulla legalizzazione della cannabis, dopo l' appello di Fedez e J-Ax . “Io, porca misera, 'sta cannabis non l'ho mai provata. La devo provare. Davanti casa mia c'è una coltivazione di canapa da cui arriva un buon profumo”, ha detto scherzando. “Non so rispondere sulla legalizzazione - ha aggiunto più seriamente -. Intanto chi la vuole trovare, la trova”.