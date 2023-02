Il cast di Mare Fuori all'Ariston. La Crescentini: "Tutti hanno diritto a una seconda possibilità"

Era il loro sogno e lo coronano nella 4° serata del Festival di Sanremo: il cast di giovani talenti di “Mare Fuori”, la serie tv ambientata in un immaginario istituto di pena minorile di Napoli, sale sul palco dell'Ariston per cantare la sigla, “O' mar for”. Il tutto ripreso in diretta Instagram da Valentina Romani, la Nadizta della serie Rai in onda in prima serata su Rai2 dal 15 febbraio e attualmente in streaming con numeri record su Rai Play. A raggiungere i Ragazzi, scendendo dalle scale più temute d'Italia, è Carolina Crescentini, che interpreta la direttrice del carcere: "Questo ruolo mi ha regalato tanto, sono una donna forte che lavora in un posto difficile. Vogliamo ringraziare Francesca Fagnani, che ha toccato il centro della questione: dietro le sbarre ci sono esseri umani, tutti hanno diritto a una seconda possibilità".