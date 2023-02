Il dietro le quinte di Gino Paoli con Morandi: “È Amadeus che conduce il Festival”. “Davvero?”

Simpatico siparietto tra Gianni Morandi e Gino Paoli dietro le quinte del Festival. Amadeus stringe la mano a Paoli e poi si allontana per entrare in scena. L'artista di Monfalcone resta sorpreso e in qualche modo lo ricorda. “È Amadeus, il deejay di 40 anni fa, è lui che conduce il Festival”, sottolinea Morandi, mentre Paoli risponde quasi sorpreso: “Davvero?”.