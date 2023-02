La dedica e il bacio di Gianni Morandi alla moglie Anna Dan: “Ti sposerei altre 100 volte”

“Anna, grazie per tutto il supporto che mi hai dato: questa è una stola con una dedica che ti ha fatto Gianni e che ogni donna dovrebbe ricevere”. Chiara Ferragni omaggia a sorpresa Anna, la moglie di Gianni Morandi, seduta in platea in prima fila, regalandole una stola come quella ormai iconica indossata da lei durante la prima puntata ma con una dedica particolare. “Ti risposerei altre 100 volte”, è la scritta sul drappo bianco. “Prima pensavo che lei fosse fortunata, ma da quando l'ho conosciuta ho capito che anche tu sei molto fortunato”, dice la Ferragni prima di scendere fra il pubblico con la stola seguita da Morandi, che ha poi baciato Anna tra gli applausi del pubblico.