La figlia di Little Tony contro Gino Paoli: “Ci sono rimasta male. È stato indelicato. Chieda scusa”

“Le parole hanno un peso e anche il posto ha avuto il suo peso”, ha dichiarato Cristiana Ciacci ospite di “Storie italiane”. La figlia di Little Tony chiede le “scuse pubbliche” di Gino Paoli per quanto detto sul palco del Festival di Sanremo. Ospite all'Ariston, il cantautore di Monfalcone, 88 anni, si era lasciato andare con vecchi aneddoti di “quando Morandi quindicenne mi seguiva ovunque per imparare non si sa cosa” e quando “Little Tony mi chiedeva consigli su come trattare i tradimenti di una donna”. Parole che avevano trovato subito l' ironia di Fiorello : “Qualcuno ha controllato i testi di Gino Paoli?”.

A distanza di qualche giorno Ciacci è tornata sulla vicenda: “È stata una cosa brutta, indelicata, inappropriata, fuori luogo, parlava di una persona che non c'è più e che non ha modo di confermare né smentire. I fan ci sono rimasti male. Io ci sono rimasta male. Gino Paoli si riferiva alla moglie (di Little Tony, ndr), mia madre e poi ha precisato compagna. Mi farebbero piacere delle scuse pubbliche come pubblica è stata l'offesa. Ritengo sia stata una chiacchiera da bar portata sul palco della finale del Festival di Sanremo, per questo le scuse devono essere pubbliche”.