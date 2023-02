La rappresentante di lista fanno "Ciao Ciao" dal Suzuki Stage in piazza Colombo, la folla si scatena

Sul Suzuki Stage di Piazza Colombo, La rappresentante di lista fa scatenare il pubblico con quella "Ciao Ciao" che lo scorso anno non vinse il Festival ma divenne un vero tormentone.

Nel 2021 il duo arriva sul palco dell’Ariston posizionandosi all' 11esimo posto con il brano “Amare” ma conquista poi la radio.

L’anno dopo, nel 2022, La rappresentante di Lista porta a Sanremo quello che diventa un altro, indiscusso, successo radiofonico: “Ciao Ciao”. Un brano divertente, ma dal significato politico ed emotivo importante, il racconto sopra le righe della fine del mondo: “una giostra perfetta, un'apocalisse a colori, in cui convivono vertigine sociale e voglia di festa, in cui bisogna fare alla svelta i conti con la crisi generale in atto”, come loro stessi dichiarano.

Nel 2023, tolti i panni dei cantanti, sono gli autori del testo di Lettera22, brano presentato da I Cugini di Campagna oltre che essere ospiti, nella quarta serata del palco allestito nella piazza non lontana dall'Ariston.