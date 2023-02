La voce rotta dai singhiozzi, Marco Mengoni scoppia in lacrime durante la conferenza stampa

“Scusate, sono molto felice ma anche molto emotivo”. Marco Mengoni scoppia in lacrime durante la conferenza stampa, a poche ore dalla finale di Sanremo 2023, che lo vede favoritissimo, in testa a tutte le classifiche provvisorie. “Sono anche le poche ore di sonno. Fortunatamente è andato tutto molto bene, molto oltre le aspettative”, dice con la voce rotta dai singhiozzi. La commozione di Mengoni che a stento riprende: “Sono molto soddisfatto, questo Festival è meraviglioso, Amadeus è un padrone di casa straordinario, è il regalo più bello in 34 anni e questo per me è già una grande vittoria. Me la sto godendo non perché sono il favorito, ma perché è una figata, ho trovato subito grande complicità con l'orchestra. Per quanto ovviamente si parla di classifica, credo che in questo Sanremo vinca la musica”.