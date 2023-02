Lazza regala i fiori a sua madre, che si emoziona nascondendosi dietro al bouquet

Dai calci di Blanco al regalo di Lazza: i fiori di Sanremo ancora protagonisti sul palco dell'Ariston. Alla fine della sua performance, Lazza è sceso in platea a consegnare il bouquet ricevuto dai conduttori alla mamma seduta a guardarlo, tra gli applausi del pubblico. La mamma dell'artista ha sorriso e si è nascosta dietro i fiori per schermirsi. “Fiori speciali per una persona speciale”, ha detto Lazza prima di risalire sul palco.