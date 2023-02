L'inno di Mameli dà il via alla finale del Festival di Sanremo: suona la banda dell'Aeronautica

La finale di Sanremo inizia con l'inno nazionale “Fratelli d'Italia” eseguito dalla banda dell'Aeronautica militare, il cui capo di Stato maggiore, Luca Goretti, dà appuntamento il 28 marzo a Piazza del Popolo per le celebrazioni dei cento anni del corpo e ricorda l'impegno della Difesa italiana non solo a tutela della libertà nostra ma anche di quella di altri Paesi, “come l'Ucraina”, e a sostegno delle popolazioni vittima di calamità naturali, come in Turchia e Siria.