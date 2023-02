Sanremo 2023, lo sfogo di Eros Ramazzotti contro i tecnici: “Bravi, non c'era il gobbo”

A distanza di qualche giorno è lo speciale di Sanremo “DietroFestival”, in onda su Rai1, a documentare lo sfogo di Eros Ramazzotti nel retropalco al termine dell'esibizione con Ultimo. Il cantante, che aveva dimenticato le parole della canzone “ Un'emozione per sempre ”, si rivolge ai tecnici: “Bravi, non c'era il gobbo” accompagnandosi con un applauso ironico. Poi a conclusione dice: “Meglio così, eravamo in diretta. Un amico mio c'è morto”. Fortunatamente non c'è stato bisogno di interrompere il duetto, visto che Ultimo è intervenuto immediatamente in soccorso del suo ospite.