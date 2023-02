Madame in lacrime sul palco e il lungo abbraccio con Amadeus: “Un grandissimo talento”

“Questo per me è stato veramente un bellissimo Festival. Sono molto felice. Sento di dover ringraziare Amadeus che ha creduto in me”. Con queste parole Madame, tra le lacrime, ha terminato la sua esibizione, stringendosi in un abbraccio ad Amadeus. Madame è indagata per aver fatto dei falsi green pass durante il periodo del Covid e per questo alcuni avevano chiesto che fosse esclusa dal Festival. Amadeus (e la Rai) hanno invece confermato la sua partecipazione.