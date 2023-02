Marco Mengoni verso l'Eurovision: "Sì, vado a Liverpool e vado anche a Kiev"

"Voglio andare a divertirmi anche là". Marco Mengoni, dopo la vittoria al Festival di Sanremo, va di diritto all'Eurovision Song Contest, che sarà ospitato dalla Gran Bretagna al posto dell'Ucraina, paese vincitore dell'ultima edizione. "Non sono mai stato a Liverpool, vi porto tutti a fare il coro", ha scherzato in sala stampa per aggiungere poi: "Per oggi però non c'è spazio per nuove aspettative, mi vorrei godere questa giornata, insieme a tutti gli altri 27 artisti, ognuno merita una foglia della palma del premio".