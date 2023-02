“Come hai fatto a non ubriacarti di successo?” La risposta sorprendente di Marco Mengoni

“Nel tuo testo c'è un riferimento al caffè al limone che di solito si prende dopo una serata alcolica. Come hai fatto a non ubriacarti di successo”, domandano in studio a Marco Mengoni dopo essersi esibito con il brano “Due vite” - la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2023. Inattesa la risposta dell'artista che replica deciso: “Sono Marco Mengoni nato il 25 dicembre 1988, vengo da Ronciglione, un paesino di 8 mila abitanti, sono cresciuto con mio nonno. Ci muovevamo tra l'orto e le mucche, questo ricordo”.