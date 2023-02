Sanremo 2023, Morandi intona a cappella l'inno di Mameli: l'omaggio a Sergio Mattarella

“Io vorrei che cantassimo tutti insieme”, sono le parole di Gianni Morandi che aprono ufficialmente il Festival di Sanremo 2023, dopo il minuto di silenzio tributato alle vittime del terremoto in Turchia e Siria. Il pubblico dell'Ariston, che aveva accolto in piedi l'annuncio della presenza di Mattarella, si unisce in coro al canto di “Fratelli d'Italia”.