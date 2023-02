Pacco bomba a Sanremo, Fiorello sdrammatizza: “Era la borsa dei trucchi di Rosa Chemical”

“Amadeus, che succede, tutto a posto laggiù?”. Avvolto in un sacco a pelo verde, Fiorello si collega con l'Ariston, pronto per Viva Rai2! Viva Sanremo!, che ormai è sempre più un late night show vista la durata monstre delle serate di Sanremo, e torna sulla notizia diffusa alla vigilia della serata dei duetti. “A 500 metri dall'Ariston, al Tg ne hanno parlato, hanno trovato un pacco con dei proiettili, ma insomma gli artificieri lo hanno esaminato ed è tutto a posto”, ammette Amadeus. E Fiorello prova a sdrammatizzare: “Ma no, era la borsa dei trucchi di Rosa Chemical”.

Quello che è stato trovato è un centinaio di proiettili rinvenuti nella borsa lasciata sul motorino di un finanziere a circa 500 metri dal Teatro Ariston. Oltre alle cartucce, sono state trovate anche una miccia e della polvere da sparo. “Al momento non ci sono state rivendicazioni - riferiscono fonti investigative - e, dunque, nessuna pista è da escludere”. La borsa è stata rinvenuta dallo stesso proprietario del motorino, il finanziere che ha subito chiamato gli artificieri. Dopo aver messo in sicurezza l'area, l'allarme bomba è rientrato.