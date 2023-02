Peppe Vessicchio sorprende tutti e si materializza al Festival di Sanremo: l'ovazione dell'Ariston

Si rivede Peppe Vessicchio, direttore d'orchestra del Festival per antonomasia, che accompagna il giovane collega mentre Gianluca Grignani esegue la sua “Destinazione paradiso” insieme ad Arisa. Vessicchio, che aveva fatto perdere le speranze di una sua possibile presenza al Festival di Sanremo, sorprende ancora. Recentemente dichiarò: “Non ci sarò, lo dico ufficialmente che non ho nessuna direzione per nessuno degli artisti in gara, né nei giovani né nei big. Successe già nel 2016, l’anno dell’accoppiata Carlo Conti - Maria De Filippi ma l’anno scorso ho compiuto ventisei presenze come direttore e posso fare delle pause”.