Salmo, dal palco galleggiante, coinvolge con tre minuti con “Diavolo in me” in chiave electric dance

Nell'ultima serata del Festival - il primo per Salmo che ha partecipato come ospite sia dal Palco della Costa Smeralda, sia nella serata delle cover con Shari, per la quale è tra gli autori della canzone in gara - il cantante sardo ha cantato per la seconda volta dalla nave attraccata poco distante dall'Ariston.

Circa tre minuti, coinvolgenti, con “Diavolo in me” di Zucchero riletta in chiave dance elettronica.

Poi il saluto e invito al direttore artistico del Festival: “A marzo riparto col mio tour, sei invitato!” “Non vedo l'ora di sentirti cantare e di poter ballare le tue canzoni”, l'entusiastica risposta di Amadeus.

Il rapper, in questa edizione del Festival, è stato anche al centro di una piccola polemica trasformata in gag: Martedì, dopo l'esibizione dal palco galleggiante, si era tuffato in piscina con il microfono di scena in mano che, ovviamente, aveva smesso di funzionare. Fiorello lo aveva giocosamente bacchettato: “quel microfono appena distrutto costava 2500 euro!”. Così, nella serata di venerdì, ospite del duetto di Shari nella serata delle cover, Salmo ha portato in regalo un nuovo microfono con fiocco rosso in regalo ad Amadeus, scusandosi. “L’ho comprato al mercatino“, ha detto ironico. E Amadeus: “Ha restituito il microfono, così lo do a Fiorello”.