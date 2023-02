Tananai porta il dramma dell'Ucraina all'Ariston e si augura che per tutti ritorni "un lunedì"

Tananai porta l'Ucraina sul palco dell'Ariston. L'artista di "Tango" è infatti arrivato sul palco con dei fiori blu e gialli, colori che richiamano la bandiera del Paese afflitto dalla guerra.

Dopo l'esibizione, Tananai - all'anagrafe Alberto Cotta Ramusino - ha ringraziato Amadeus e il Festival: "In un anno mi avete fatto crescere", riferendosi al percorso di studio e dedizione alla musica avviato dopo l'ultima posizione al Festival 2022; ed è vero: quest'anno la sua esibizione è più sicura, la voce è in totale controllo e il brano profondo.

Lo scorso anno venne attaccato dalla critica e dai social per alcune stonature durante l’esibizione, ma il cantante ha l'ironia dalla sua: “Posso ancora fare peggio, arrivai 25° e ora siamo in 28...” Comunque la sua “Sesso occasionale” divenne un tormentone. “Ho tenuto fede a una promessa e ho preso lezioni di canto” ha dichiarato di recente.

Nella serata finale, prima di lasciare il palco, Tananai ha detto: "Sono contento di quello che sto facendo, soprattutto per Lisa, Olga e Maxim, protagonisti del mio video senza cui questa canzone non esisterebbe e non esisterebbe la cosa di cui vado più fiero". I ragazzi a cui si riferisce sono due 35enni ucraini con una figlia, provenienti da Smolino, nella provincia di Kirovohrag, lui oggi è al fronte, lei rifugiata a Milano.

Un inno all'amore nonostante la guerra scoppiata quasi un anno fa, quello che canta Tananai che racconta con delicatezza di Olga, Maxim e della loro figlia Liza. Lo fa quasi sussurrando alcuni versi e alzando poi la voce quando si chiede

“Chissà perché Dio ci pesta come un tango e ci fa dire amore tra le palazzine a fuoco”.

Il video del brano portato a Sanremo è ricco di immagini dei due, ma non più quelle delle vacanze insieme come una volta: da una parte c'è Maxim che racconta a Olga e alla loro figlia le sue giornate con selfie in mimetica mentre si prepara a sparare o suona la chitarra per cercare normalità. Dall'altra parte ci sono Olga e Liza che preparano la valigia e poi viaggiano verso l'Italia. Tananai quindi racconta col cuore una storia d'amore diventata, purtroppo, a distanza. Una storia dove tutto è diverso da prima tranne lo sguardo che i due innamorati si rivolgono l'un l'altro nonostante i monitor, la lontananza, la guerra.