Si spengono le luci su Viva Sanremo. Fiorello saluta il pubblico con una battaglia “a cuscinate” sulle note di It’s Oh So Quiet di Bjork e dà appuntamento a Lunedì su Rai Due, "finalmente", la mattina. Anche Viva Sanremo, in onda dopo il Festival, ha avuto ascolti straordinari con oltre il 60% di share.