Fiorello trasforma Giorgia nella Regina dei Draghi ma c'è un imprevisto

Giorgia, con una parrucca bionda, veste i panni della Regina dei Draghi per Fiorello. Il Trono di Spade arriva a Sanremo con un cast molto particolare e internazionale che vede oltre alla cantante, come si legge nei titoli di coda, Simone Montedoro interpretare il servitore, mentre il drago Viserion è Brad Pitt, il re dell'isola dei 5000 prati è John Travolta. Riccardo Scamarcio si sdoppia in tre: a lui l'importante ruolo di “extension" dei capelli della Regina”.