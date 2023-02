La gara vittoriosa di Sofia Goggia, parte cauta e nel finale mette il turbo

Sofia Goggia in 1.26.81 porta a casa il suo successo n.22 in coppa del mondo, superando così Federica Brignone, oggi seconda, e diventando da sola l'azzurra più vincente nel massimo circuito. Per lei - con 5 vittorie ed un secondo posto nelle 6 gare disputate - si avvicina sempre più anche la quarta coppa del mondo di discesa avendo poco meno di 200 punti di vantaggio sulla slovena Ilka Stuhec quando mancano solo 2 prove a fine della stagione in libera.

In gara ha realizzato uno straordinario recupero sul finale.