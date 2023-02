Mondiali di sci, Goggia dopo l'errore che le è costato la gara: "Non scalfisce il mio valore"

Grande delusione oggi per Sofia Goggia dopo una gara fallimentare : “Non so come si faccia a inforcare in discesa libera. Non avevo neanche capito di aver inforcato. E’ una gara particolare, dove puoi fare la differenza in due-tre punti, ma alla portata di tante atlete”.

Guardandosi con un po' di distacco precisa: “Ero favorita ma non ero in condizioni favorevoli. La vita va avanti e questo non scalfisce la mia carriera e il mio valore”.