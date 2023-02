Le strisce blu a bordo pista, ecco come si disegnano scendendo a spazza neve

La discesa libera di Crans Montana, in Svizzera, è stata rinviata a causa delle condizioni meteo avverse. Non tanto il caldo, quanto la fitta nebbia, hanno fatto slittare la gara. Per questo motivo abbiamo assistito al rifacimento delle strisce blu a bordo campo che rapidamente si cancellano col deposito della brina della nebbia.

La discesa libera, così come il gigante, è impossibile da praticare in condizioni di nebbia. Non ci sarebbero problemi invece tra i pali dello slalom.