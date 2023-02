Sean Penn presenta Superpower, il docu-film dedicato a Zelensky

Sean Penn ha presentato in anteprima alla Berlinale "Superpower", il docu-film dedicato al presidente ucraino Volodymyr Zelensky . Il film, co-diretto da Aaron Kaufman, ripercorre la trasformazione di Zelensky da attore comico a presidente ed eroe nazionale della guerra in Ucraina. L'attore e regista hollywoodiano assieme a Kaufman vengono accolti dal direttore Carlo Chatrian sul palco della 73esima edizione del Festival del cinema di Berlino, in programma fino al 26 febbraio.