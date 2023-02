Rigopiano: quasi tutti assolti, solo cinque condanne per reati minori

Tutti assolti, con qualche condanna, ma per reati minori. È quanto stabilito dalla sentenza in primo grado del processo per la strage dell'hotel Rigopiano di Farindola, distrutto da una slavina, staccatasi alle 6.49 del 18 gennaio 2017, che fece 29 vittime e 11 superstiti. Pianti in aula tra i familiari delle vittime.

Condannato a 2 anni il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, per omissione e condannato a 3 anni e 4 mesi Paolo D'Incecco, ingegnere responsabile della Protezione civile della Provincia di Pescara, per cui i pm avevano chiesto 10 anni di reclusione per la mancata chiusura della strada che portava al resort e per la mancata disponibilità del mezzo spazzaneve.

La rabbia dei parenti delle vittime

"Giudice, non finisce qui". È la minaccia rivolta al giudice Sarandrea da un superstite della tragedia di Rigopiano, Giampaolo Matrone, 39 anni, di Monterotondo - che sotto la valanga perse la moglie Valentina Cicioni, infermiera al Gemelli - subito dopo la lettura della sentenza in cui la maggioranza degli imputati è stata assolta. Matrone è stato poi allontanato dall'aula dalle forze dell'ordine.

"Questi qui hanno una discarica al posto del cuore! Speriamo nell'appello, ma se questo è l'andazzo non spero più niente, devo solo salvaguardare la mia vita per portare avanti il nome di mia figlia". Così, pochi istanti dopo la lettura della sentenza, il padre di Jessica Tinari, morta nel resort di Farindola a 24 anni insieme al fidanzato Marco Tanda. "Noi pretendiamo rispetto dalle istituzioni, paghiamo con le nostre tasse i loro lauti stipendi e questi delinquenti ci trattano in questo modo. Meglio che stia zitto, sennò non so cosa posso dire" conclude allontanandosi tra le lacrime.

Urla in aula Francesco D'Angelo, fratello di Gabriele D'Angelo, cameriere dell'hotel, morto nel crollo. "Sei anni buttati qua dentro! Per fare che? Tutti assolti, il fatto non sussiste! Quattro minuti di chiamata! Chi ha chiamato mio fratello? Chi ha chiamato?" urla disperato ricordando le telefonate di Gabriele dirette verso la Prefettura la mattina del 18 gennaio 2017. D'Angelo, alle 11.38, circa cinque ore prima della valanga, chiamò il Centro coordinamento soccorsi della prefettura per chiedere di liberare la strada e consentire agli ospiti dell'hotel di lasciare la struttura.