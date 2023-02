Aleppo, bimba protetta dalle braccia della sorella, salvata dalle macerie

Una bambina piangente, intrappolata sotto le macerie ad Afrin, Aleppo, è stata tirata fuori viva.

Nel video, rilasciato dall'organizzazione umanitaria siriana The White Helmets, i soccorritori spazzano via i detriti dal corpo della bambina mentre lei iniziava a piangere. In un post su Twitter, i Caschi Bianchi descrivono il "momento incredibile".