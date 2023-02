Siria. I Caschi Bianchi al lavoro a Iblid portano in salvo 5 civili

In una conferenza stampa Raed Al Saleh, presidente di White Helmets (l'organizzazione di volontari fondata nel 2013), ha detto che: “Il numero totale delle vittime in Siria ha raggiunto le 3384 persone. Abbiamo recuperato 2037 corpi. Inoltre, siamo riusciti a salvarne 2953, il numero dei feriti ha superato i 10.000. Ci sono migliaia di edifici parzialmente o interamente distrutti. Questa tragedia ci impone di cooperare, di mostrare solidarietà e di cercare di compensare le pesanti perdite nelle infrastrutture, ma anche di stare al fianco delle famiglie delle vittime e di sostenere i sopravvissuti con tutto ciò che possiamo. In questa tragedia, il popolo siriano ha dato prova delle più alte forme di cooperazione e tutti si sono attivati in gruppi di ricerca e di sostegno in tutta la Siria e nella diaspora”.