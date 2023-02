"Situazione drammatica: la gente vive per le strade", il racconto di Luca Cari, Vvf

Il racconto a Rainews, del portavoce dei vigili del fuoco, Luca Cari (testimonianza raccolta da Valentina Fenu, del Tgr Lazio): "La temperatura la notte scende molto sotto lo zero. Antiochia completamente distrutta: la gente vive per le strade". Questa notte all'aeroporto di Pratica di Mare, il rientro dalla Turchia del primo contingente dei Vigili del Fuoco - di 11 membri - che ha prestato soccorso nella terra devastata dal terremoto, cercando sopravvissuti tra le macerie. E l’Onu ha conferito ai Vigili italiani il coordinamento dei team internazionali Usar, impegnati ad Antiochia. Il Ministro Piantedosi: "Importante riconoscimento della grande capacità operativa del Corpo, apprezzata in Italia ed all'estero".