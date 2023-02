Soldati sorridenti e motivati, i carri lucidati: le incredibili immagini del video propagandistico

L'armata rossa fu fondata il 28 Gennaio del 1918, nell'allora Unione Sovietica. Un anniversario potentemente evocato dalle immagini raccontate dal video governativo di Mosca, dove soldati motivati e che salgono di gran carriera, su carri armati tirati a lucido, mostrano l'esercito russo.

Il video postato su canali Telegram russi. Nel post sui social il testo: "Buone vacanze, cari difensori della Patria! Sei un sostegno e una speranza, sei più forte dell'acciaio!", probabilmente riferendosi alle immagini dei militari, mostrate nel filmato.

Putin: "Equipaggiamenti all'avanguardia per le truppe"

Ieri, nel suo ultimo discorso video, Putin ha dichiarato: "Le truppe riceveranno equipaggiamenti all'avanguardia e l'industria aumenterà rapidamente la produzione dell'intera gamma di armamenti" - così il Presidente russo - continueremo a fornire alle nostre truppe le attrezzature più avanzate", ha detto, spiegando che si tratta di nuovi sistemi di attacco, mezzi di ricognizione e comunicazione, droni e sistemi di artiglieria.

Putin ha sottolineato che la capacità difensiva del Paese sarà rafforzata sulla base dell'esperienza di combattimento acquisita.

"La quota di armamenti moderni nelle forze nucleari strategiche navali raggiungerà il 100% con l'entrata in servizio del sottomarino Ssbn classe Imperatore Alessandro III Borei-A", ha affermato. "Con l'entrata in servizio in combattimento dell'incrociatore sottomarino nucleare classe Imperatore Alessandro III Borei-A, la quota di armi ed equipaggiamenti moderni nelle forze navali strategiche nucleari raggiungerà il 100%". Secondo il presidente, altri tre incrociatori di questo tipo si uniranno alla flotta nei prossimi anni.

L'Ssbn Imperatore Alessandro III, il settimo sottomarino della classe Borei-A, è stato varato il 29 dicembre 2022. L'inizio delle prove in mare dell'Emperor Alexander III è previsto per giugno 2023.