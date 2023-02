Soldato con fiatone: “Siamo usciti da questo inferno, Bakhmut in fiamme", ritirata militari ucraini

Un video sui social ucraini dal fronte nel Donetsk girato da un soldato di Kiev "con il fiatone", di sfondo la ritirata di alcuni soldati ucraini su una strada di campagna, nel testo del post in rete: “Siamo usciti da questo inferno, Bakhmut è in fiamme: militari ucraini continuano a lasciare Artyomovsk in piccoli gruppi, definendo ciò che sta accadendo lì un inferno, e lamentandosi di subire molte perdite.”

Anche Zelensky - nel suo consueto messaggio serale - ha ammesso: "Situazione al fronte dura a Bakhmut, Vugledar e Lyman", mentre dall'ultimo aggiornamento dello stato maggiore ucraino si legge: "L'esercito russo sta cercando di avanzare nelle regioni di Donetsk e Kharkiv: il nemico si sta riorganizzando in direzioni separate. Gli sforzi principali sono concentrati sulla conduzione di operazioni offensive nelle direzioni di Kupyansk, nella regionedi Kharkiv e di Lyman, Bakhmut, Avdiivka e Novopavlivka nel Donetsk."

"Durante il giorno, il nemico ha effettuato 9 attacchi da più sistemi di razzi di lancio". Conclude la nota dell'esercito di Kiev.