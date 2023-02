Soldato separatista russo spala la neve dalla trincea sommersa: combattimenti al fronte a Vuhledar

Ripreso sui social ucraini un filmato propagandistico diffuso dalla Tv filorussa dei separatisti in Ucraina: nel video - secondo quanto riporta il post, girato in Donetsk - il soldato ucraino delle immagini, sta spalando neve per liberare una trincea letteralmente sommersa.

L'attività sarebbe stata ripresa durante i combattimenti al fronte ad Vuhledar, contesa tra due schieramenti del conflitto che stanno conducendo dure battaglie nella città, oltre che su Bakhmut e Soledar (ormai conquistata dalle truppe russe).

Testo del post: "Operazioni di combattimento nella stagione invernale: nonostante la bassa temperatura, i militari impegnati nell'adeguamento delle loro posizioni, con il compito di rafforzare la difesa nel loro settore".

Zelensky: "Siamo in difficoltà a Bakhmut e Vuhledar"

Il 15 Febbraio, è stato lo stesso presidente ucraino, Zelensky, ad ammettere le difficoltà delle truppe ucraine nelle città chiave del Sud, nel contrapporsi ai separatisti filo-russi ed all'esercito di Putin: "La situazione più difficile e più calda oggi - così Zelensky - è nelle direzioni di Bakhmut e Vuhledar, ma i soldati ucraini stanno resistendo", concludeva il presidente ucraino nel corso di una conferenza stampa congiunta con il primo ministro svedese Ulf Kristersson che si era tenuta a Kiev.