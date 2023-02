Il soldato si dimena per uscire dalle macerie del palazzo colpito da un attacco

Un militare ucraino si dimena per uscire da un cumulo di macerie di un palazzo mentre sul campo la battaglia infuria a Bakhmut. Kiev non nasconde che la situazione si stia complicando ma, allo stesso tempo, non molla la presa. Lo conferma anche dalla sponda opposta il gruppo mercenario Wagner che sta combattendo in città. "Le forze armate ucraine non si stanno ritirando da nessuna parte - ha spiegato ieri il fondatore Yevgeny Prigozhin - ci sono feroci battaglie per ogni strada, ogni casa, ogni tromba delle scale".

Per quanto riguarda Wagner, inoltre, si registra l'agguato di cui è rimasto vittima in una zona del Donetsk controllata dai filorussi Igor Mangushev, fedelissimo dello stesso Prighozin. Le sue condizioni sarebbero molto gravi e, secondo alcuni analisti, si tratterebbe di un vero e proprio avvertimento al leader del gruppo mercenario. Intanto la Russia continua con i suoi raid. A finire nel mirino di Mosca questa volta tocca a Kharkiv. I missili sono piombati sul centro della città. Gravemente danneggiata l'università di economia Beketov.