Esprimere le emozioni attraverso l'arte del mosaico

La più importante scuola per mosaicisti del mondo si trova a Spilimbergo, in Friuli. Esiste da più di un secolo e attira tanti stranieri. Un'eccellenza italiana e meta ambita per molti giovani. Una formazione di altissimo livello che permette di distinguersi. Siamo andati a vedere uno dei laboratori più importanti che realizza opere ovunque: da New York alla Thailandia.