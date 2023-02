Farian Sabahi: "Chi protesta in Iran non vuole sanzioni internazionali"

In diverse parti di Teheran e in altre città dell'Iran si sono tenute nuove manifestazioni anti governative, nel 40esimo giorno di lutto per due detenuti messi a morte. E' la più diffusa protesta di piazza dopo molte settimane.

Sono stati esibiti cartelli con i volti di Mohammad Mehdi Karami e Seyed Mohammad Hosseini, due giovani impiccati il 7 gennaio per accuse collegate alle precedenti dimostrazioni contro il regime. Le proteste sono iniziate a settembre dopo la morte della giovane Mahsa Amini, picchiata dalla polizia perché aveva mal indossato il velo.

Le nuove manifestazioni sono avvenute in diversi quartieri di Teheran, nella vicina Karaj, la città orientale di Mashhad, quella centrale di Isfahan, quelle settentrionali di Qazvin e Rasht, e occidentali di Arak, Izeh e Sanandaj.

In un'intervista a Rainews24, l'iranista Farian Sabahi sostiene che c'è una divaricazione fra quello che vuole l'opposizione della diaspora, cioè quella che si trova fuori dal Paese, e ciò che invece chiedono le proteste di queste settimane nelle città iraniane. La prima preme per la chiusura delle ambasciate straniere e l'imposizione di nuove e più pesanti sanzioni. Le seconde invece temono che le sanzioni arricchiscano l'economia “grigia” su cui opera la leadership, mentre impoveriscono la popolazione.