"L'obiettivo è realizzare progetti facili, veloci e alla portata di tutti nella costruzione"

La storia di un inventore friulano che, dopo il terremoto del 1976, si mette a studiare sistemi per costruire e riqualificare case coibentate e antisismiche. Il risultato sono edifici sicuri e a basso impatto energetico realizzati con un metodo semplice: per interventi su edifici pubblici non è necessario lo svuotamento dell’immobile perché si può agire dall’esterno.