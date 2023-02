Sci, il video di Bassino: Oro al superG, emozioni sconvolgenti. Ma il Gigante resta il mio obiettivo

Marta Bassino torna sul suo oro al superG nei Mondiali di sci alpino sulle nevi di Meribel, in Francia, a soli tre giorni dal Gigante in programma per giovedì: "Quella della mia vittoria è stata una giornata veramente intensa e tosta dal punto di vista emotivo, ci ho messo il mio tempo a realizzare il tutto". E sulle sue attuali condizioni dice: "Ora sto bene. Ho fatto un po' di allenamento, in vista dei prossimi giorni oggi ho fatto quattro giri di parallelo che uso sempre molto come propedeutico al Gigante perché so che mi tiene molto in equilibrio e mi inquadra, quindi da quel punto di vista lì mi piace molto". Mentre per quanto riguarda le sue aspettative in vista del Gigante previsto tra tre giorni, Bassino sottolinea: "L'anno scorso su questa pista avevamo chiuso in bellezza, chiaramente il Gigante è sempre stato il mio punto di partenza, quindi sicuramente è lì e ci tengo tanto. Però la vivo giorno per giorno, adesso ci sono due giorni dedicati al parallelo che vivo anche in vista del Gigante".