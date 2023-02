Il 10 febbraio ricorre il Giorno del Ricordo, per non dimenticare le vittime delle foibe e dell'esodo giuliano dalmata. Spotlight è andato a Vines, in Croazia, alla foiba dei colombi, simbolo di tutta la stagione delle foibe istriane. Attraverso documenti e testimonianze l'inchiesta di Alessandra Solarino ricostruisce quello che accadde nell'autunno del 1943 e le storie degli infoibati.