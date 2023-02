Statua di Cristo abbattuta a Gerusalemme, una guardia ferma il vandalo. Il video

Un turista statunitense è stato arrestato dalla polizia israeliana per vandalismo. L'uomo avrebbe abbattuto e rotto una statua di Gesù in una chiesa della Città Vecchia di Gerusalemme. L'incidente è avvenuto nella Chiesa della Flagellazione, che si trova sulla Via Dolorosa, il percorso che si ritiene sia stato compiuto da Gesù fino alla sua crocifissione. La polizia ha affermato di aver effettuato l'arresto con l'assistenza di una guardia di sicurezza della chiesa. Le immagini diffuse sui social mostrano la statua che giace orizzontalmente sul pavimento dopo essere stata fatta cadere. Sempre in un video si vede un uomo seduto sopra il presunto vandalo, mentre questo afferma “non si possono avere idoli a Gerusalemme, questa è la città santa”. Gli agenti stanno ora verificando la salute mentale dell'uomo fermato.

"Seguiamo con preoccupazione e condanniamo fermamente questa sequenza crescente di gravi atti di odio e di violenza nei confronti della comunità cristiana in Israele". Lo denuncia la Custodia di Terra Santa diretta da padre Patton, dopo che questa mattina "un religioso ebreo americano è entrato nella Chiesa della Flagellazione, ha abbattuto la statua di Gesù e deturpato il volto della statua".