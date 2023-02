Strage di Buffalo, parente delle vittime tenta di aggredire il killer in tribunale

Il suprematista bianco che nel maggio 2022 uccise dieci afroamericani in un supermarket di Buffalo, New York, è stato condannato all'ergastolo e senza possibilità di uscita. La decisione è arrivata al termine di un'udienza tesa, interrotta in avvio quando il parente di una delle vittime si è scagliato contro l'imputato, Payton Gendron.

Le immagini mostrano il momento della tentata aggressione al killer “pentito” di 19 anni. L'Aula fino a quel momento era attenta ad ascoltare le dure parole di Barbara Massey, sorella di una delle vittime: “Mia sorella era una grande persona, non aveva mai fatto male a nessuno. Tu hai deciso che saresti venuto nella nostra città e che non ti piaceva la gente nera. Amico, tu non sai davvero niente della gente nera. Noi siamo umani”.

Parole che probabilmente hanno accalorato l'uomo, in piedi dietro la donna: a quel punto l'ha spostata con forza e ha provato a raggiungere il ragazzo. “Non farlo”, ha urlato qualcuno tra il pubblico, poco prima che il giudice sospendesse l'udienza. Fortunatamente la prontezza dei poliziotti ha evitato il peggio.