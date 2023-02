Sudafrica, "stato di calamità nazionale" per la crisi energetica. Ed è scontro in parlamento

In un clima surriscaldato dalle proteste il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha dichiarato lo "stato di calamità" nazionale per la paralizzante carenza di energia elettrica del suo paese, affermando che rappresenta una minaccia esistenziale per l'economia e il tessuto sociale del Paese.

La tensione è fortissima nel parlamento di Città del Capo, dove si è arrivati allo scontro fisico tra parlamentari come documentano queste immagini.

Le radici di una crisi

La crisi dell'elettricità è un affare vecchio di anni ormai in Sud Africa, prodotta dai ritardi nella costruzione di nuove centrali elettriche alimentate a carbone, dalla corruzione sulle forniture di carbone, dai frequenti guasti alle sue vecchie centrali elettriche, e dal sostanziale fallimento del tentativo di alleggerire la regole per consentire ai privati ​​di implementare le energie rinnovabili.

"Siamo nella morsa di una profonda crisi energetica", ha detto Ramaphosa nel suo discorso annuale sullo stato della nazione al parlamento. "La crisi si è progressivamente evoluta fino a colpire ogni parte della società. Dobbiamo agire per ridurre l'impatto della crisi sugli agricoltori, sulle piccole imprese, sulle nostre infrastrutture idriche e sulla nostra rete di trasporti. "L'azienda elettrica statale Eskom sta attuando i peggiori blackout continui finora registrati, lasciando le famiglie all'oscuro, interrompendo e danneggiando la produzione di aziende di tutte le dimensioni. Si prevede che i blackout ridurranno la crescita economica, nella nazione più industrializzata dell'Africa, a solo + 0,3% quest'anno.

La dichiarazione dello stato di calamità nazionale conferisce al governo ulteriori poteri per rispondere a una crisi, anche consentendo procedure di appalto di emergenza con meno ritardi burocratici e meno supervisione. E, secondo Ramaphosa, consente al suo governo di esentare servizi essenziali come ospedali e impianti di trattamento delle acque dai blackout elettrici oltre a permettere al governo di acquistare energia aggiuntiva dai paesi vicini in caso di emergenza. Lo stesso provvedimento emergenziale venne adottato per consentire alle autorità sanitarie di rispondere più rapidamente alla pandemia di COVID-19, ma alcuni analisti dubitano che potrà aiutare il governo a migliorare l'approvvigionamento energetico rapidamente.

Ramaphosa ha anche annunciato che nominerà un ministro dell'elettricità, il cui unico obiettivo sarà quello di affrontare la crisi. Il discorso di Ramaphosa in Parlamento è stato ritardato di 45 minuti dopo le interruzioni da parte dei membri del partito di opposizione di sinistra Economic Freedom Fighters, che alla fine sono stati rimossi dalla seduta dal personale di sicurezza. Il premier ora è previsto rimescolare il suo gabinetto in seguito alle dimissioni del vicepresidente David Mabuza e ai cambiamenti nella leadership del partito al governo dell'African National Congress.