Antonio Tajani: "Non riusciamo a rintracciare un imprenditore veneto che era in Turchia" - Video

La Farnesina non è riuscita a rintracciare Angelo Zen, un imprenditore di 50 anni che, spiega il Giornale di Vicenza, è originario del Varesotto, ha vissuto nella zona di Bassano del Grappa, dove risiedono due figli, e da alcuni anni si è trasferito a Martellago, in provincia di Venezia. Ne ha parlato il ministro degli Esteri Antonio Tajani al microfono dell'inviata del Tg3 Giorgia Rombolà.

Zen "lavorava in Turchia nel settore delle macchine, probabilmente era in contatto e stava lavorando con imprese turche per organizzare probabilmente delle vendite", spiega Tajani, la sua presenza “non era registrata” ma è stata segnalata da alcuni amici. "È irrintracciabile, non sappiamo dove sia né cosa gli sia accaduto", ha proseguito, "siamo in contatto costante con la famiglia, abbiamo parlato poco fa con loro. Abbiamo avuto delega a dare tutte le informazioni, chiediamo a tutti gli organi di stampa massima riservatezza e rispetto per la famiglia. Le notizie sono tutte molto imprecise, non sappiamo dove fosse al momento della scossa né se si trovasse in un hotel" che si dice sia crollato. Per il resto "siamo riusciti a contattare tutti gli altri italiani presenti nella zona del terremoto".