Terremoto in Turchia, ad Hatay ogni palloncino ricorda un bambino morto tra le macerie

Dopo due settimane dal devastante terremoto che ha colpito Turchia e Siria, le autorità locali hanno deciso di interrompere le ricerche di sopravvissuti in quasi tutte le zone interessate dal sisma. Fanno eccezione le due province più martoriate: Kahramanmaras e Hatay. In particolare, in quest'ultima sono apparsi tanti palloncini colorati, sopra cumuli di macerie, a ricordare i bambini morti nei crolli. Con 46 mila vittime accertate, l'emergenza resta. Secondo il vicepresidente turco Fuat Oktay, sarebbero 105.000 gli edifici crollati o gravemente danneggiati dalla potente scossa di magnitudo 7,8 e delle altre 6.000 di assestamento.