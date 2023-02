La commovente mobilitazione nel paese di Angelo Zen: i concittadini aiutano la Farnesina

La Farnesina ha contattato la municipalità di Romano d'Ezzelino, Vicenza, e le aziende della zona: si lotta contro il tempo per cercare di trovare Angelo Zen, l'imprenditore ancora disperso in Turchia dopo il terremoto: si cerca di ricostruire i suoi movimenti: "C'è difficoltà di organizzare i soccorsi nella città dove si trovava", così il sindaco della cittadina.

"Non siamo riusciti a contattare ancora Angelo Zen e stiamo verificando se ci sono altri cittadini con passaporto italiano che possono non aver risposto all'appello perché non inseriti nelle liste dell'Aire o non registrati alle app del ministero. Quelli che erano registrati hanno risposto tutti. Stiamo anche ricevendo telefonate da famiglie che ci chiedono notizie e stiamo cercando di vedere se tutte le persone segnalate sono state già rintracciate. Credo che in serata potremo saperne di più". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Zapping su RaiRadio1.