Terremoto in Turchia, il terribile momento in cui il palazzo si sbriciola in pochi secondi

Il bilancio dei morti del devastante terremoto di magnitudo 7,4 in Turchia cresce di ora in ora. Il sisma ha colpito alle 4:17 nel distretto di Pazarcik, nella provincia meridionale di Kahramanmaras a una profondità di 7 chilometri (4,3 miglia). Il violento sisma è stato seguito da un terremoto di magnitudo 6,4 che ha colpito la provincia sud-orientale di Gaziantep e poi da una terza scossa di terremoto di magnitudo 6,5 che ha interessato ancora Gaziantep. In queste immagini terribili, un palazzo crolla sotto gli occhi attenti di chi ha cercato riparo all'aperto. Sono momenti terribili: il condominio si sbriciola in pochi istanti.